نمو بسيط لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس، نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين بوتيرة معتدلة خلال الشهر الحالي.وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن المكتب اليوم 51.9 نقطة خلال ديسمبر الحالي مقابل 52.1 نقطة خلال نوفمبر الماضي.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 52 نقطة.وتراجع المؤشر الفرعي للطلب على صادرات قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الحالي إلى 51.3 نقطة مقابل 51.5 نقطة خلال نوفمبر الماضي.وكان مكتب الإحصاء الوطني قد أصدر في وقت سابق تقريره عن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الذي تراجع خلال الشهر الحالي إلى 55.7 نقطة مقابل 56.4 نقطة خلال نوفمبر الماضي.