تراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر الحالي ليظل معدل التضخم أقل من 1% للشهر الثالث على التوالي.وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 0.5% سنويا بعد ارتفاعه خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% سنويا.في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الحالي بنسبة 0.2% شهريا بعد تراجعه بنسبة 0.1% شهريا خلال نوفمبر الماضي.وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال العام الحالي ككل 0.5% ليظل المعدل أقل من 1% للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجل 0.4% في.2019وظل الضغط التضخمي في البلاد منخفضا في هذا العام ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.وفي هذا العام، قفزت أسعار المنتجات الزراعية بسبب استمرار آثار الأعاصير وموسم الأمطار في الصيف. لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية، مما ساعد على استقرار الضغط التضخمي، وفقا لمكتب الإحصاء.