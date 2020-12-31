سلالة كورونا الجديدة تفرض أعلى مستوى من القيود على بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية، فرض أعلى مستوى من القيود على معظم أنحاء إنجلترا، بسبب فيروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز في خبر عاجل.يأتي هذا فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في بريطانيا إلى 49 ألفًا و719 حالة.وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، في بيان أن 494 مصابا بفيروس كورونا المستجد توفوا بالمستشفيات خلال الفترة من 9 نوفمبر الماضي و29 ديسمبر الجاري.