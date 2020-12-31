ارتفاع معدل نمو مبيعات التجزئة في هولندا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الخميس، نمو مبيعات التجزئة في هولندا خلال نوفمبر الماضي، بفضل نمو مبيعات السلع الغذائية وغير الغذائية وبحسب بيانات المكتب زادت مبيعات التجزئة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 9.6% سنويا بعد نموها بنسبة 7.3% خلال أكتوبر الماضي لتواصل ارتفاعها للشهر السابع على التوالي.وارتفع إجمالي حجم مبيعات كل من متاجر السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بنسبة 5.9% سنويا خلال الشهر الماضي.وزاد إجمالي حجم المبيعات عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي بنسبة 55.5% سنويا.في الوقت نفسه بلغ معدل نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 5.4% بعد نموها بمعدل 9% خلال الشهر السابق.وأظهرت البيانات نمو حجم المبيعات بنسبة 8.4% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.