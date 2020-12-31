رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
الطالبة منة الله
الطالبة منة الله محمد
هبه عويضه
طباعة
تقف بين الرجال حاملة «الخنصر والساطور» فهي فرد من أفراد المهنة، التي أرادت أن تتعلمها منذ صغرها، لتساعد والدها الذي لم يرزق بأبناء ذكور، حيث رزقه الله بثلاث فتيات، لتصبح «منة» ابنته الصغرى سندًا وعونًا له، وتكون أول فتاة جامعية تعمل بالجزارة بالإسكندرية.

تقول منة الله محمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والبالغة من العمر 19عامًا، إن بداية عملها في مهنة الجزارة، في سن 9 سنوات، عندما أرادت أن تتواجد مع والدها في محل عمله بعض الأوقات لمساعدته، مثل أي طفل يساعد والده أو والدته سواء في مهنة معينة أو في المنزل، وكانت تجد سعادتها في مساعدة والدها.

وأضافت لـ« الدستور»: «بدأت في سن صغير، وكنت أقوم بمساعدة والدي في الإمساك بالذبيحة أثناء السلخ، أو أن أقوم بوزن اللحوم، وأشياء بسيطة من ذلك القبيل، حتى بدأت في التركيز على عمل الجزارة نفسه، وكيف تتم خطوات الذبح والسلخ حتى تعلمت كل شيء خاص بالمهنة.

وتابعت: «بدأت العمل الفعلي وكانت هي سلخ رأس خروف، وكنت في سن الحادية عشر، وأصبحت بعد ذلك أقوم بكافة الخطوات من الذبح السلخ ورفع الذبيحة على الخطاف، وفتحها وإخراج ما بداخلها، وفرز كل شيء على حدة، حتى التقطيع».

وأوضحت أن شقيقتها التي تكبرها، كانت أيضًا تساعد والدها في العمل بالجزارة حتى تزوجت، وأصبحت «منة» هى المساعد الأساسي لوالدها في عمله، وبعد أن كانت تقوم بجميع اعمال الجزارة إلا الذبح، تحدثت مع والدها الذي شجعها على القيام بتلك الخطوة، حتى اصبحت تقوم بالذبح، لافتًة إلى أنها في أيام موسم عيد الأضحى، بجانب العمل في محل والدها تذهب للذبح في الخارج، وتكون هذه الأيام العمل بها شاق، حيث يبدأ من الفجر حتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأشارت إلى أن والدها جاد جدًا في عمله: « بابا قالي جوة الشغل تنسي انك بنت، وكان مش بيعرفني التفاصيل، كان بيقولي شوفي واتعلمي»، متابعة أن والدتها لم تكن مقتنعة في البداية بأن ابنتها تنخرط في المهنة بهذه الصورة، ولكن بعد ذلك أدركت أنها رغبتي وشجعتني.

واختتمت أن مهنة الجزارة بالنسبة لها ليس عمل تكتسب منه أجر، بل هى احبت تلك المهنة بسبب والدها، وتعمل بها لكي تكون بجواره، وتسانده، مضيفة: «لا ألتفت للتعليقات أو الانتقادات، فمساعدة والدي وشعوره بتواجدي بجانبه هو أكثر شيء يُسعدني، بجانب أن رجوعي للمنزل بعد يوم عمل شاق هو إنجاز بالنسبة لي، وأشعر حينها أنني في قمة سعادتي».

«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية
«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

الصحة العالمية: لا يوجد في مصر أي سلالات جديدة من كورونا

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

رغم كورونا.. نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة 2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة