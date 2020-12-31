«هنا السعادة».. حكاية أول طالبة جامعية تعمل في مهنة «الجزارة» بالإسكندرية

تقف بين الرجال حاملة «الخنصر والساطور» فهي فرد من أفراد المهنة، التي أرادت أن تتعلمها منذ صغرها، لتساعد والدها الذي لم يرزق بأبناء ذكور، حيث رزقه الله بثلاث فتيات، لتصبح «منة» ابنته الصغرى سندًا وعونًا له، وتكون أول فتاة جامعية تعمل بالجزارة بالإسكندرية.تقول منة الله محمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والبالغة من العمر 19عامًا، إن بداية عملها في مهنة الجزارة، في سن 9 سنوات، عندما أرادت أن تتواجد مع والدها في محل عمله بعض الأوقات لمساعدته، مثل أي طفل يساعد والده أو والدته سواء في مهنة معينة أو في المنزل، وكانت تجد سعادتها في مساعدة والدها.وأضافت لـ« الدستور»: «بدأت في سن صغير، وكنت أقوم بمساعدة والدي في الإمساك بالذبيحة أثناء السلخ، أو أن أقوم بوزن اللحوم، وأشياء بسيطة من ذلك القبيل، حتى بدأت في التركيز على عمل الجزارة نفسه، وكيف تتم خطوات الذبح والسلخ حتى تعلمت كل شيء خاص بالمهنة.وتابعت: «بدأت العمل الفعلي وكانت هي سلخ رأس خروف، وكنت في سن الحادية عشر، وأصبحت بعد ذلك أقوم بكافة الخطوات من الذبح السلخ ورفع الذبيحة على الخطاف، وفتحها وإخراج ما بداخلها، وفرز كل شيء على حدة، حتى التقطيع».وأوضحت أن شقيقتها التي تكبرها، كانت أيضًا تساعد والدها في العمل بالجزارة حتى تزوجت، وأصبحت «منة» هى المساعد الأساسي لوالدها في عمله، وبعد أن كانت تقوم بجميع اعمال الجزارة إلا الذبح، تحدثت مع والدها الذي شجعها على القيام بتلك الخطوة، حتى اصبحت تقوم بالذبح، لافتًة إلى أنها في أيام موسم عيد الأضحى، بجانب العمل في محل والدها تذهب للذبح في الخارج، وتكون هذه الأيام العمل بها شاق، حيث يبدأ من الفجر حتى الثانية بعد منتصف الليل.وأشارت إلى أن والدها جاد جدًا في عمله: « بابا قالي جوة الشغل تنسي انك بنت، وكان مش بيعرفني التفاصيل، كان بيقولي شوفي واتعلمي»، متابعة أن والدتها لم تكن مقتنعة في البداية بأن ابنتها تنخرط في المهنة بهذه الصورة، ولكن بعد ذلك أدركت أنها رغبتي وشجعتني.واختتمت أن مهنة الجزارة بالنسبة لها ليس عمل تكتسب منه أجر، بل هى احبت تلك المهنة بسبب والدها، وتعمل بها لكي تكون بجواره، وتسانده، مضيفة: «لا ألتفت للتعليقات أو الانتقادات، فمساعدة والدي وشعوره بتواجدي بجانبه هو أكثر شيء يُسعدني، بجانب أن رجوعي للمنزل بعد يوم عمل شاق هو إنجاز بالنسبة لي، وأشعر حينها أنني في قمة سعادتي».