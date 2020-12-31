رسميا.. الصين تعتمد لقاح «سينوفارم» للوقاية من كورونا

منحت الصين اليوم الخميس، "سينوفارم" أول موافقة على استخدام اللقاح للوقاية من كورونا.ووافقت هيئة تنظيم الأدوية فى الصين على أول لقاح لفيروس كورونا فى البلاد للاستخدام العام.فيما قالت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مسئولون صينيون، اليوم الخميس، إن لقاح فيروس كورونا الذى طورته المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" تمت الموافقة عليه فى السوق، بشروط، وسيتم توفيره مجانًا لبرنامج التطعيم الوطنى.