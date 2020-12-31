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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المونيتور: سياسة أردوغان الائتمانية تزيد من مشاكل الديون في تركيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال موقع المونيتور، إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الائتمانية تزيد من مشاكل الديون في تركيا، حيث قررت الحكومة التركية خفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن كورونا، مما تسبب في ارتفاع ديون الأسر بشكل كبير.

وفقا للموقع فقد أدت سياسة التوسع النقدي التي تتبعها الحكومة التركية، والتي تُستخدم كحل سريع لمنع حدوث ركود اقتصادي كبير، إلى مديونية غير عادية للمستهلكين والشركات، مما سيؤدي إلى مزيد من المشاكل لأنقرة في المستقبل.

وفي العام الماضي، نما الائتمان بنسبة 40٪ مع قيام أنقرة بتسهيل الوصول إلى الائتمان لاحتواء الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا، الذي أزعج الاقتصاد منذ عام 2018، كما عزز التوسع الائتماني الاقتصاد، ولكن يبقى أن نرى مدى استدامة هذا التأثير، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الخطيرة التي أجبرت أنقرة بالفعل على تغيير مسارها.

وتابع الموقع لقد ضرب وباء كورونا تركيا في مارس، مما تسبب في انكماش الاقتصاد بنحو 10٪ في الربع الثاني، وارتفع معدل البطالة إلى 40٪، كما سعت الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد في يونيو ودفعت لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لتسهيل الوصول إلى الائتمان، حيث كان الازدهار في شراء المنازل والسيارات النتيجة الأكثر وضوحًا للاقتراض الخاص الذي أعقب ذلك.

وأضاف: نتيجة لذلك، وفقًا للأرقام الرسمية، بلغ حجم الائتمان التركي الآن ما يقرب من 3.7 تريليون ليرة (409 مليار يورو)، بزيادة قدرها 40 ٪ مقارنة بـ 2.6 تريليون ليرة (287 مليار يورو) في نهاية عام 2019.

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