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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 31 ديسمبر 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تعيش يوما جيدا ومناسبا جدا يجعلك تحتفل وتفرح، ويقودك السعي لترك أثر إيجابي على أحدهم.
عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.
صحيًا: تتقبّل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها لتبقي وضعك الصحي سليمًا معافى.

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