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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمام البرلمان الأوروبى يكشف انتهاكات أردوغان ضد حقوق الإنسان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى
أمينة ذكى
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أكد مشروع تقرير عن تركيا أعدته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي وتم إصداره في 21 ديسمبر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أنصار حركة جولن، وهي جماعة دينية تلقي الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة انقلاب 2016 الفاشلة، وفقا لما نقله معهد ستوكهولم للحريات.

ووفقا للتقرير، فقد قال أعضاء البرلمان الأوروبي: "تستمر حوادث التعذيب وسوء المعاملة من قبل الشرطة، وتستهدف بشكل أساسي أعضاء مزعومين في حركة جولن"، معربين عن أسفهم العميق لأن "الشكل القمعي التركي أصبح الآن سياسة دولة متعمدة، لا هوادة فيها، ومنهجية، التي تستهدف المشاركين المزعومين في حركة جولن وتمتد إلى أي أنشطة مهمة".

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهداف أتباع حركة جولن منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته ودائرته الداخلية.

ونفى أردوغان التحقيقات، واعتبرها انقلابًا ومؤامرة من قبل جولن ضد حكومته، وصنف أردوغان الحركة على أنها منظمة إرهابية وبدأ في استهداف أعضائها.

وكثف أردوغان حملته القمعية على الحركة بعد محاولة انقلابية في 15 يوليو 2016، بينما ينفي جولن والحركة بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي.

وجاء في مسودة التقرير أن "العديد من المدنيين لا يزالون محتجزين في السجون لمجرد ممارسة الحقوق الأساسية بسبب صلاتهم المزعومة بحركة جولن"، وفي حين بدأ تدهور الحريات الأساسية في تركيا قبل سنوات من محاولة الانقلاب في عام 2016، ساء الوضع خلال حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد الانقلاب الفاشل، حسبما ذكر أعضاء البرلمان الأوروبي، مشيرين بقلق عميق إلى أن حالة الطوارئ أثرت بشكل كبير علىىالديمقراطية والحقوق الأساسية في تركيا على الرغم من رفعها في يوليو 2018.

وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية "تطهير" واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب، حيث تم فصل أكثر من 130.000 موظف عمومي، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا ​عامًا، بالإضافة إلى 20.610 من أفراد القوات المسلحة من وظائفهم بزعم عضويتهم أو علاقاتهم مع "منظمات إرهابية" بموجب مراسيم الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء حقيقة أن مجرد الانتماء إلى حركة جولن يعتبره القضاء والحكومة كافيًا لإدانة الأشخاص بالعضوية في "منظمة إرهابية" في مسودة التقرير، والتي تضمنت 10 نقاط توضح بالتفصيل أن حزب العدالة والتنمية الحاكم غير قانوني بسبب الممارسات التي تستهدف الجماعة الدينية.

كما أدان البرلمان الأوروبي إغلاق وسائل الإعلام المرتبطة بالحركة، بما في ذلك Samanyolu TV وYumurcak TV والصحيفة وصحيفة أوزغور غونديم ووكالة أنباء جيهان وBurç FM، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الإجراءات التي تقيد حرية التعبير والوصول.

ودعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى "الالتزام بسياسة عدم التسامح المطلق مع التعذيب والتحقيق بشكل فعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة أو في السجن، ولا سيما ضد الأشخاص الذين يُزعم صلتهم بحركة جولن".

كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة "عمليات التسليم القسري والاختطاف واللمواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا على أساس صلاتهم المزعومة بحركة جولن" وحثوا الاتحاد الأوروبي على معالجة الممارسة "المقلقة" في دوله الأعضاء.

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