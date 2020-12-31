حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 31 ديسمبر 2020
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يوم واعد شرط التحرك باتجاه التسوية، تأكد من أوضاعك المالية، ادفع ما عليك ولا تتأخر، إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.
عاطفيًا: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطرًا إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.
صحيًا: تباشر قريبًا المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك.
مهنيًا: يوم واعد شرط التحرك باتجاه التسوية، تأكد من أوضاعك المالية، ادفع ما عليك ولا تتأخر، إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.
عاطفيًا: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطرًا إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.
صحيًا: تباشر قريبًا المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك.