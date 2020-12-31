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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«أحوال»: 2020 عام القمع الكبير فى تركيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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وصف الدكتور حميد بوزرسلان، من مدرسة باريس للدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية (EHESS)، عام 2020 بأنه عام القمع في تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال "بوزرسلان"، وفقا لموقع "أحوال" التركي: "في عام 2020، واصلت تركيا عملية شبه عسكرية متطرفة بدأت في عام 2018، وأصبح هناك نوع من أنواع الهس بالتدخلات العسكرية خارج تركيا".

وأضاف البروفيسور: "إن أردوغان تحيط به شبكة من الكارتلات والعصابات المكونة من الجماعات القومية المتطرفة العنصرية التركية، مثل حزب الحركة القومية الشريك الأصغر لأردوغان"، مشيرًا إلى أن نظام أردوغان لجأ إلى الهندسة الاجتماعية وتغيير الديموغرافيا.

وتابع بوزرسلان: إن أزمة فيروس كورونا كشفت أن الحكومة كذبت عمدًا على سكانها، وهذا العام كان "عام القمع الهائل"، حيث أشارت الحكومة إلى أنه ليس لها حدود وأنه يمكن أن تمضي إلى أبعد من ذلك بكثير، غير مقيدة بالقانون المحلي أو الدولي.

وأكد أنه "تم تدمير معايير المجتمع وتدمير ارتباط الناس بماضيهم ومستقبلهم، وعلاقتهم بالمكان والزمان - على سبيل المثال، في أزمة فيروس كورونا، رأى المجتمع أن الجمعية الطبية التركية (TTB) تجرم وتتهم بالخيانة بينما الحكومة تخفي الأعداد الحقيقية لمصابي كورونا".

وأضاف البروفيسور أنه بينما تحدث أردوغان عن الإصلاحات، وفي الوقت نفسه، قال إن السجناء البارزين لن يتم إطلاق سراحهم أبدًا لأنهم إرهابيون - قال الرئيس أيضًا إنه يريد علاقات أفضل مع حلفائه، بما في ذلك مع أوروبا، ولكن بشكل فعلي، كشف تحليل كلماته أن ما يريده حقًا هو أن تستسلم أوروبا لتركيا.

وأوضح أن "الإرهاق الاجتماعي يعني أنه في حين أن الناس يمكن أن يفهموا ما حدث وأن يكونوا غاضبين، فإنهم لم يعودوا قادرين على خلق بديل سياسي، أو التنافس، أو خلق مساحات للنقاش، وتبادل الأفكار أو بلورة الأفكار. الجميع غير سعداء، لكنهم غير سعداء بمفردهم وفي المنزل".

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