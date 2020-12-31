حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 31 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:الجوزاءمهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.عاطفيًا: اسع وراء الافكار الخلاقة والعلاقة الواضحة، فهي وحدها تأتيك بالثمار الطيبة.صحيًا: خفف من تناول المقالي بعدما تبين أنك مصاب بالكوليسترول.