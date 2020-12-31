حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 31 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لن تظل وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك، بل المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.عاطفيًا: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه.صحيًا: استفد من الطقس وانطلق في نزهة في أحضان الطبيعة.