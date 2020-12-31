محكمة تركية تحظر نشر أخبار عن محامى أردوغان

بعد نشر وسائل الإعلام التركية المعارضة الأتعاب التي يتلقاها محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قررت محكمة الصلح الجنائي في إسطنبول، حظر الوصول إلى الأخبار المتعلقة بمحامي الرئيس التركي، أحمد أوزال، وتحديد نشر موضوعات حول حصوله على أتعاب قضايا دون أن يقدم توكيلًا رسميًا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.كما حظرت المحكمة الوصول إلى الأخبار التي تفيد بأن محامي الرئيس التركي أحمد أوزال قد حصل على أتعاب بقيمة 4080 ليرة تركية لكل قضية قام برفعها بتهمة إهانة الرئيس.وقالت المحكمة، في قرارها: إنه في حال بث الخبر على الهواء، سيكون أوزال في موقف صعب وسيخلق صورة سلبية عنه.يأتي هذا في أعقاب نشر النائب بحزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير، ما يفيد بأن أحمد أوزال حصل على 4080 ليرة تركية كمقابل لكل دعوى قام هو برفعها بتهمة إهانة الرئيس، على الرغم من عدم وجود توكيل رسمي له في القضايا.