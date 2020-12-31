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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنائس تحتفل برأس السنة بإجراءات مشددة.. اليوم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.

وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح لـ"الدستور"، إن احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنيسة الأرثوذكسية، تقتصر على كهنة الكنيسة فقط و5 شمامسة دون حضور شعبي.

فيما أعلنت إيبارشية الوادي الجديد، عن ترتيباتها لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، في بيان لها، مشيرة إلى إنه "إنه تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي".

كما أعلنت إيبارشية أخميم، ترتيبات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث قال الأنبا بسادة، في بيان له، الثلاثاء، إنه "تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس، واقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة وقليل من الشمامسة دون حضور شعبي، وتستمر القداسات بنسبة 25% مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وبالنسبة للأكاليل فتتم بحضور 2 كهنة و40 شخصًا".

وفي سياق متصل، أعلنت إيبارشية مطاي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وقالت في بيان لها، "تقتصر احتفالات رأس السنة على صلاة تسبحة كيهك حتى التاسعة مساءً، على أن تقام صلاة القداس الإلهي صباح يوم الجمعة 1 يناير، وبالنسبة لقداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس، يكون الحضور بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة".

وأعلن الأنبا باخوم، أسقف سوهاج، عن ترتيبات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وقال في بيان له: "إنه سيتم إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الإيبارشية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتابع لن يسمح بمشاركة الشعب في قداسي عيد الميلاد المجيد وقداس عيد الغطاس المجيد ويقتصر على الآباء الكهنة فقط".

وفي الكنيسة الأسقفية قرر المطران منير حنا، مطران الكنيسة الإنجليكانية بمصر، تعليق احتفالات الكنيسة الأسقفية برأس السنة الميلادية بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن إمكانية إقامة أكثر من قداس في رأس السنة الميلادية، وقال الأنبا كيرلس وليم، مُطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إنه خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية يمكن إقامة أكثر من قداس حتى يتسنى توزيع شعب الرعية إلى مجموعات؛ حفاظًا على التباعد الاجتماعي، مع التضحية بإقامة الحفلات خاصة أن الدولة قد أمرت بمنعها تمامًا.

وتابع: "نسأل الله أن يحمينا من شر الوباء، وأن يبعد هذا الشبح عن العالم بأسره، وأن يشفي كل مريض، وأن يعوض كل من له تعب من أطباء وأطقم تمريض وصيادلة، وكل العاملين فى هذا المجال نعمة وبركة".

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