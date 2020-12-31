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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الطائفة الإنجيلية تختتم صومها ليرفع الله وباء كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:47 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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تختتم الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، الصوم الذي بدأته لمدة 3 أيام ليرفع الله الوباء عن العالم.

وقالت الطائفة الإنجيلية، في بيان لها: «تخصص الطائفة الإنجيلية بمصر آخر ثلاثة أيام في سنة 2020 للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم».

ومن جهته، أعلن أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بدء الصوم والصلاة بالكناس الإنجيلية لمدة 3 أيام حتى نهاية العام الحالي لأجل أن يرفع الله الوباء عن العالم.

وأضاف «زكي»، في مقطع فيديو بثته رئاسة الطائفة: «2020 من الأعوام الصعبة التي اجتزنا فيها تحديات صعبة، ورأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة والصراخ إلى الله؛ لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة، وأن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن».

وتابع رئيس الإنجيلية: «نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا، أشجع كل الناس.. كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا لله، الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب.. هذا هو رجاؤنا».

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