رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبور مدمرتين أمريكيتين مضيق تايوان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
مدمرتين أمريكيتين
مدمرتين أمريكيتين
وكالات
طباعة
بحرت سفينتان حربيتان أمريكيتان عبر مضيق تايوان، اليوم الخميس، مما أثار احتجاج الصين، وذلك في ثاني عبور من نوعه هذا الشهر وفي تحرك يجيء بعد أسبوعين تقريبا من استخدام مجموعة قتالية صينية تقودها حاملة طائرات نفس الممر المائي.

وغضبت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها من تكثيف الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي يشمل مبيعات أسلحة وتسيير سفن حربية عبر مضيق تايوان، وهو ما يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقالت البحرية الأمريكية، إن "المدمرتين جون مكين وكيرتس ويلبر اللتين تحملان صواريخ موجهة قامتا بعبور اعتيادي لمضيق تايوان في 31 ديسمبر بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأضافت، "مرور السفن عبر مضيق تايوان يظهر الالتزام الأمريكي بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي. وسيواصل جيش الولايات المتحدة الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يتيحه القانون الدولي".

وهذه هي المرة الثالثة عشرة التي تعبر فيها قطع بحرية أمريكية المضيق هذا العام، وفقا لرويترز.

ونددت وزارة الدفاع الصينية بالعبور واعتبرته "استفزازا" و"استعراضا للقوة".

وقالت، إن "عبور السفن يبعث برسالة خاطئة لمؤيدي استقلال تايوان ويمثل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار".

وأضافت: "إن جيش التحرير الشعبي الصيني يحتفظ بمستوى عال من الجاهزية في كل الأوقات ويرد على جميع التهديدات والاستفزازات في كل الأوقات، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

وفي تايوان، قالت وزارة الدفاع إن السفينتين أبحرتا عبر المضيق باتجاه الشمال فيما وصفته بأنه "مهمة عادية".

وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت الإبحار وأن الوضع كان "عاديّا".

وقال الجيش الصيني، إنه تعقب آخر سفينة حربية أمريكية عبرت المضيق من قبل، وكان ذلك يوم 19 ديسمبر، وندد بالمهمة.

وفي اليوم التالي نشرت تايوان قوات بحرية وجوية أثناء إبحار مجموعة قتالية صينية، تقودها حاملة الطائرات شاندونغ، أحدث حاملة طائرة في الصين، عبر مضيق تايوان.

وقالت الصين، إن "المجموعة كانت في طريقها لإجراء تدريبات عادية في بحر الصين الجنوبي".

موضوعات متعلقة

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

رغم كورونا.. نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة 2021

تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا فى أمريكا

ولاية أمريكية تسجل أول حالة بكورونا المتحور

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة