ريهام سعيد تشارك أوكا ومى كساب فى مهرجان «بنشقى» (فيديو)

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أنها ستقدم أغنية مهرجانات مع أوكا ومي كساب.ونشرت الإعلامية، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يتضمن جزءً من الأغنية وهي مهرجان"بنشقى".وتقول كلمات الأغنية: "الدنيا صعبة ودايما بنشقى - نشقى – نشقى- لفينا ما لقينا- والناس ظلمانا ظلمانا ظلمانا - في السكة بنقابل أشكال عالبايظ عالبايظ - مفيش فلوس في جبنا والحالة تعبانة".يذكر أن أوكا قد انفصل منذ عدة أشهر عن أورتيجا، وقدم خلال الفترة الماضية عددًا من الأغنيات السنجل أبرزها أغنية مواليد 91.