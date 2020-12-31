الصين توافق على استخدام أول لقاح لكورونا من سينوفارم

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها منحت ترخيصًا بالتسويق المشروط لأول لقاح طورته بنفسها لـ«كوفيد-19».وحصل اللقاح المعطل المذكور على الموافقة من قبل الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية، وتم تطوير اللقاح من قبل شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات الحيوية التابعة لمجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (ساينوفارم).وتظهر نتائج مؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المذكور فعالية بنسبة 79.34 بالمائة ضد «كوفيد-19»، وذلك يلبي المعايير الفنية لمنظمة الصحة العالمية والمعايير المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية، حسبما جاء في مؤتمر صحفي عقدته آلية الوقاية والسيطرة المشتركة على «كوفيد-19» بمجلس الدولة.