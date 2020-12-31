25 إصابة كورونا جديدة فى الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك تسع حالات محلية العدوى و16 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.وقالت اللجنة في تقريرها اليومي، إنه تم الإبلاغ عن خمس من الحالات محلية العدوى في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين، وحالتين في كل من بكين وهيلونج جيانج.وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة تتعلق بالمرض يوم الأربعاء.وخرج 13 مريضًا مصابًا بكوفيد-19 من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تعافيهم يوم الأربعاء.