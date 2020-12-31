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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكية يشيد بسن تشريع يسمح بدفع تعويضات السودان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيان له أمس الأربعاء، بسن تشريع للسودان، يسمح بسداد تعويضات لضحايا تفجيرات سفاراتي الولايات المتحدة في شرق إفريقيا عام 1998، وهجوم المدمرة «يو إس إس كول» عام 2000، ومقتل موظف وكالة المعونة الأمريكية جون جرنفيل في عام 2008.

وكان هذا التشريع - قانون تسوية مطالبات السودان - من بين أحكام مشروع القانون الشامل الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الخارجية الامريكي إن: «سن هذا التشريع يمثل تغييرًا جوهريًا في علاقة السودان ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن أيضًا مع المجتمع الدولي بأسره».

وأكد الوزير بومبيو أن التشريع «يزيل عائقًا رئيسيًا أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي.. مما يمهد الطريق لزيادة حجم التجارة والاستثمار بشكل كبير».

وجاء إدراج التشريع في مشروع قانون الإنفاق الهائل بعد رفع إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك بعد شهور من المفاوضات حول بنود القانون.

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