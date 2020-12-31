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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل 3927 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3،900 حالة وقاة بكوفيد-19، أمس الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.

وأعلنت الجامعة، التي تتخذ بالتيمور مقرا لها، وفاة 3،927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية قبل الساعة 8:30 مساء (01:30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189،671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19،715،899 والوفيات 341،845 منذ بدء انتشار الفيروس.

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