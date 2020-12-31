الولايات المتحدة تسجل 3927 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3،900 حالة وقاة بكوفيد-19، أمس الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.وأعلنت الجامعة، التي تتخذ بالتيمور مقرا لها، وفاة 3،927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية قبل الساعة 8:30 مساء (01:30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189،671 إصابة جديدة.وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19،715،899 والوفيات 341،845 منذ بدء انتشار الفيروس.