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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالبالونات والقلوب.. مستشفى نصر النوبة تتزين لاستقبال العام الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:25 ص
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
أسوان_إسراء توفيق
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مع الاستعدادات لبداية العام الجديد، هناك العديد من المرضى خارج منازلهم نظرًا لتعرضهم لإصابة بفيروس كورونا المستجد، واختلف العام الحالي كثيرًا عن الأعوام السابقة، نظرًا لتفشي الفيروس، ما أدى إلى غياب الاحتفال بشكل نهائي، ضمن خطة الدولة للحد من الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وبالتزامن مع ليلة رأس السنة حرص مجموعة من الشباب المتطوعين بفريق "شباب الخير" على تزيين القسم المخصص لاستقبال مرضى فيروس كورونا بمستشفى نصر النوبة المركزي، من خلال وضع البالونات مختلفة الألوان، والقلوب الحمراء، مما ساهم في خلق جو من البهجة والمرح داخل صالات المستشفى، ونشر الطاقة الإيجابية لاستقبال العام الجديد في جميع أرجاء المكان.

ويأتي ذلك في إطار المساهمة في رفع الروح المعنوية للمرضى ومساعدتهم على تخطي العوائق النفسية التي من الممكن أن تؤثر عليهم نظرًا لقضائهم أول أيام العام الجديد بعيدًا عن أسرهم.

وتداول عدد من العاملين بمستشفى نصر النوبة المركزي فيديو ومجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترصد الزينة الموجودة بالمستشفى استعدًادًا لاستقبال العام الجديد.
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة

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