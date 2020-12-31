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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يحصل على الموافقة الملكية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:57 ص
بريطانيا و الاتحاد
بريطانيا و الاتحاد الأوروبى
وكالات
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حصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما يعني أنه الآن قانون رسمي في بريطانيا.

وفي وقت سابق، وافق البرلمان البريطاني، على الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما يعني أن الخطوات جارية الآن ليصبح قانونا رسميا في بريطانيا.

ووافق أعضاء مجلس اللوردات، غير المنتخب، على مسودة الاتفاق التجاري بعد مناقشته لمدة ثماني ساعات تقريبا.

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