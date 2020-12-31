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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:18 ص
الجمارك الامريكية
الجمارك الامريكية
وكالات
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أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي "أيرباص" والأمريكي "بوينغ".

وقال الممثل التجاري الأمريكي، في بيان، إن الرسوم الجديدة ستشمل "أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والالمانية"، بالإضافة إلى أنواع من النبيذ والمشروبات الروحية من البلدين الأوروبيين، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أمريكية بشكل غير منصف.

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