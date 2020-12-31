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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ميركل تحث على التماسك الاجتماعى فى 2021 مع احتدام جائحة كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:36 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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استخدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابها التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة في الدعوة إلى التماسك الاجتماعي في مكافحة جائحة فيروس كورونا، حتى مع بزوغ الأمل في شكل اللقاحات المضادة للمرض الفتاك.

وقالت ميركل في كلمتها: "سيكون الأمر متروكا لنا جميعا لفترة طويلة لنرى كيف سنتخطى هذه الجائحة".

وأضافت المستشارة الألمانية: "إلى جانب اللقاح، لدينا أكثر الوسائل فعالية في أيدينا من خلال الالتزام بالقواعد".

وشكرت ميركل، التي تدخل عامها السادس عشر والأخير لتوليها منصب المستشارة، غالبية سكان ألمانيا على انضباطهم، وعلى ارتدائهم أقنعة الوجه (الكمامات) والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أكدت المستشارة، التي ستتخلى عن منصبها قبل الانتخابات فى سبتمبر المقبل، أنه في نهاية ما وصفته "بعام حبس الأنفاس" من المهم أيضا التوقف والحداد.

وقالت: "كمجتمع، يجب ألا ننسى عدد الذين فقدوا أحدا من أفراد أسرهم دون أن نتمكن من الاقتراب منهم في الساعات القليلة الماضية".

وقالت المستشارة: "إن نظريات المؤامرة ليست غير صحيحة وخطيرة فحسب، بل إنها قاسية تجاه هؤلاء الأشخاص".

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