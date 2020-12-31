ارتفاع مؤشر بورصة موسكو 8% فى عام 2020

أظهرت نتائج التداولات في بورصة موسكو ارتفاع مؤشر MOEX بنسبة 8% خلال العام 2020، ليصل إلى 3291.14 نقطة.من جهة أخرى، انخفض مؤشر RTS بنسبة 10.4% في عام 2020 إلى 1387.32 نقطة؛ بفعل تراجع سعر صرف الروبل الروسي.يشار إلى أن وباء فيروس كورونا أصبح في 2020 من العوامل الرئيسية التي أثرت على الأسواق في روسيا وفي الخارج.وقد أسفرت الأنباء عن انتشار الفيروس بالتزامن مع فشل صفقة «أوبك+» في مارس 2020 عن انهيار مؤشر بورصة موسكو بنسبة 30%، مقارنة بما كان عليه الحال عند افتتاح المداولات في يناير، ووصل المؤشر آنذاك إلى 2073.87 نقطة، أي أدنى مستوى له منذ أبريل 2018.