رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تحقق مع سائحين بريطانيين بعد هروبهم من الحجر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:58 ص
الشرطة السويسرية
الشرطة السويسرية
وكالات
طباعة
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الشرطة السويسرية تحقق مع 12 سائحًا بريطانيًا يشتبه في هروبهم من الحجر داخل أحد منتجعات التزلج في سويسرا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من بين 150 بريطانيًا جرى التحقيق معهم، تبين أن 138 منهم "امتثلوا بشكل كامل" لإجراءات الحجر.

وكانت صحيفة "لوفيجارو" كشفت يوم الأحد أن نحو 200 سائح بريطاني فروا ليلا من منتجع "فيربييه" السويسري للتزلج، بعد أن أجبروا على الخضوع لإجراءات العزل داخله لعشرة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 200 من أصل 420 سائحا بريطانيا استغلوا ظلام الليل للهروب، بعد أن قضوا ليلة واحدة فقط في الحجر.

وكانت وزارة الصحة السويسرية، الثلاثاء، أعلنت تسجيلها 5 إصابات بسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

موضوعات متعلقة

أطباء يكشفون كيفية التفرقة بين الإنفلونزا والإصابة بـ«كورونا»

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

«ربنا يبعتلك كورونا».. فيفى عبده تلحق بـ سوسن بدر فى واقعة تنمر جديدة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا فى أمريكا

ولاية أمريكية تسجل أول حالة بكورونا المتحور

ريال مدريد يتعادل مع إلتشي 1-1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة

مناقشة رواية «مراعى القتل» بنادى التجديف المصرى.. السبت

«الكرمة» للنشر تطرح النسخة العربية لـ«مذكرات شرلوك هولمز»