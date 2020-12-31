سويسرا تحقق مع سائحين بريطانيين بعد هروبهم من الحجر

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الشرطة السويسرية تحقق مع 12 سائحًا بريطانيًا يشتبه في هروبهم من الحجر داخل أحد منتجعات التزلج في سويسرا.وقال متحدث باسم الشرطة إنه من بين 150 بريطانيًا جرى التحقيق معهم، تبين أن 138 منهم "امتثلوا بشكل كامل" لإجراءات الحجر.وكانت صحيفة "لوفيجارو" كشفت يوم الأحد أن نحو 200 سائح بريطاني فروا ليلا من منتجع "فيربييه" السويسري للتزلج، بعد أن أجبروا على الخضوع لإجراءات العزل داخله لعشرة أيام.وأوضحت الصحيفة أن نحو 200 من أصل 420 سائحا بريطانيا استغلوا ظلام الليل للهروب، بعد أن قضوا ليلة واحدة فقط في الحجر.وكانت وزارة الصحة السويسرية، الثلاثاء، أعلنت تسجيلها 5 إصابات بسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.