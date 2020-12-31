ميركل: ألمانيا ستظل تواجه «أوقات عصيبة» بسبب كورونا فى 2021

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في كلمة لها الخميس، بمناسبة حلول العام الجديد أن أزمة فيروس كورونا "التاريخية" في ألمانيا سوف تمتد إلى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي سيعطيها اللقاح.ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة، بل لأنها أيضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء. وحذرت المستشارة الألمانية من أن "هذه الأيام وهذه الأسابيع ستكون أوقاتا عصيبة لبلدنا"، مشيرة إلى أن "هذا سيستمر لفترة طويلة".