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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ستيفانى ويليامز: تقدم إيجابى فى الحوارالسياسى الليبى

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
وكالات
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أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه تم إحراز بعض التقدم الإيجابي على مختلف المسارات فيما يتعلق بالحوارالسياسي الليبي.

وكشفت ويليامز، في اجتماع لملتقى الحوار عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن إجراء تبادل حاليا لعدد من المحتجزين "الأمر الذي يشجع في بناء الثقة اللازمة عبر مختلف التوجهات التي تقسم البلاد".

وأشادت المسؤولة الأممية بالجهود المبذولة بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت ودور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لضمان التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، ذكّرت ويليامز الحضور بأن العد التنازلي قد بدأ في 21 ديسمبر الجاري نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

كما رحبت بالإصلاحات الجارية المبذولة على المسار الاقتصادي من إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد أسعار الصرف.

وطالبت ويليامز، في نهاية الحوار، بتشكيل لجنة استشارية تتكون من 15 عضوًا للمساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا الخلافية، ومنحت مهلة حتى مساء الجمعة لتقديم أو إعادة تأكيد الترشيحات لهذه اللجنة.

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