ريال مدريد يتعادل مع إلتشي 1-1 فى الدورى الإسبانى

تعادل فريق ريال مدريد مع مضيفه إلتشي بنتيجة ١-١، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ-١٦ من الدوري الإسباني لكرة القدم.تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة ٢٠ عبر لاعبه لوكا مودريتش، ثم تعادل أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة ٥٢ من ضربة جزاء سجلها اللاعب فيدل تشافيز.وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى ٣٣ نقطة في المركز الثاني لجدول الليجا الإسبانية، خلف أتليتكو مدريد، كما ارتفع رصيد إلتشي إلى ١٦ نقطة في المركز الخامس عشر.