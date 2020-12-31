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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 31- 12-2020 فى السوق المحلية والعالمية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات، اليوم الخميس 31-12-2020، خلال بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية ارتفاع بنحو 3 جنيهات ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم، نحو 819 جنيهًا.

عالميًا، سجل سعر اوقية الذهب هبوط في بورصة المعادن العالمية، خلال ثالث أيام من تعاملاتها الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم الخميس 31- 12-2020


سعر أوقية الذهب عيار 24

سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28110 جنيهات، وتزن نحو 30 جرامًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6560 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6560 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24 (936 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعًا فى التعاملات ليصل إلى 936 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (819 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 عند 819 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (702 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 702 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

يشار الي أن ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء استجابة لارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا؛ وذلك بسبب هبوط الدولارعالميا لأقل مستوياته فى عامين ونصف تقريبًا، مع اقتراب أمريكا من إقرار حزمة مالية تتجاوز 900 مليار دولار، مما جعل المستثمرين للاتجاه نحو الذهب تحوطًا من إمكانية حدوث تضخم.

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وجاءت توقعات المحللون الاقتصاديون مؤخرًا مشيرة بارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.

جدير بالذكر، أن نظام الدمغ بالليزر من المقرر أن يتم تطبيقه في مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

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