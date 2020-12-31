الجزائر تختار اللقاح الروسى لبدء حملة تلقيح فى يناير

وقعت الحكومة الجزائرية اتفاقا للحصول على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-في" من أجل الشروع في حملة تلقيح خلال شهر يناير، بحسب ما أعلن مساء الأربعاء المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر.وقال بلحيمر في تصريح للتلفزيون، إن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أعلن خلال اجتماع الحكومة "عن توقيع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا مع مخبر روسي للشروع في عمليات التلقيح ابتداءً من شهر يناير".وتابع: "باشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح +سبوتنيك-في+ في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى".وكان مدير الميزانية في وزارة المالية صرح في وقت سابق الأربعاء أن " الجزائر ستشتري دفعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 تتكون من 500 ألف جرعة بقيمة 1.5 مليار دينار ( نحو 11.2 مليون دولار)"، دون ذكر الشركة المنتجة لللقاح.وأكد المسؤول في تصريح لتلفزيون الشروق أن ميزانية اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا "مفتوحة وقد تصل الى 150 مليون دولار".وكان الرئيس عبدالمجيد تبون أمر الحكومة من مشفاه في ألمانيا في 20 كانون الأولديسمبر في الاسراع في الحصول على اللقاحات والشروع في عمليات التلقيح بداية من شهر يناير.