كوبا تحذر أمريكا من إعادة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

حذرت كوبا الإدارة الأمريكية، المنتهية ولايتها، من إعادة تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهي خطوة وفق وسائل إعلامية قيد الدرس، وفي حال تنفيذها قد تضع عراقيل أمام سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه الجزيرة.وقال شخص مطلع على الوضع إن وزير الخارجية مايك بومبيو يراجع احتمال إعادة إدراج كوبا في القائمة السوداء للإرهاب قبل تركه منصبه في 20 يناير، وهو أمر من شأنه أن يعيق الاستثمارات الأجنبية في الدولة الاشتراكية.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الامريكية لم تسمه أن بومبيو سيعلن التصنيف "في الأيام المقبلة".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن وزارة الخارجية أعدت الاقتراح، مع الإشارة إلى أنه من غير الواضح إن كان بومبيو سيوقعه.وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على "تويتر": "أنا استنكر مناورات وزير الخارجية بومبيو لإدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لإرضاء الأقلية المناهضة لكوبا في فلوريدا".وأضاف أن "الولايات المتحدة تمنح المأوى والحصانة لجماعات إرهابية تعمل ضد كوبا"، وهو اتهام مألوف للنشطاء الكوبيين الأمريكيين المعادين للشيوعية الذين ينفون بشدة ارتكابهم أي مخالفات.