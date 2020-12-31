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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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منوعات

تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا فى أمريكا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:37 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفًا و125 شخصًا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات «كوفيد-19» حتى مساء الأربعاء، وقامت بتوزيع 12 مليونًا و409050 جرعة.

وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر- بيونتك.

كانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز يوم الإثنين قد أشارت إلى تطعيم مليونين و127 ألفًا و143 بالجرعة الأولى من اللقاحين، وتوزيع 11 مليونًا و445175 جرعة.

وذكرت المراكز أيضًا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 199282 حالة، مقارنة مع الإحصاء السابق إلى 19 مليونًا و432 ألفًا و125 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 3390 إلى 337419 حالة.

ويشمل إحصاء الإصابات والوفيات الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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