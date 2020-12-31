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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الكندية: لا نزال نراجع لقاح استرازينيكا ضد كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
وكالات
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قالت وزارة الصحة الكندية إنها لا تزال تراجع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة استرازينيكا.

وأصدرت وزارة الصحة الكندية بيانا بعد موافقة المنظمين في المملكة المتحدة على اللقاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إنها لا تستطيع تقديم "جدول زمني محدد" لاستكمال المراجعة، والتي يتم إجراؤها على أساس عاجل.

وأضافت: "ولا تزال هناك معلومات وبيانات ستقدمها استرازينيكا للمراجعة، وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع المنظمين الدوليين، بما في ذلك الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، لمشاركة المعلومات والبيانات حول اللقاحات التي تخضع للمراجعة حاليا".

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