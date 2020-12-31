الأرجنتين تعلًق صادرات الذرة لتأمين إمدادات غذائية محلية

أعلنت الأرجنتين، إنها ستعلق صادرات الذرة حتى أول مارس في تحرك مفاجئ في إطار مساعي الحكومة لضمان توفير إمدادات غذائية محلية.وقالت وزارة الزراعة في بيان "القرار يستند إلى الحاجة إلى تأمين إمدادات من الذرة للقطاعات التي تستخدمها كمادة خام لإنتاج البروتين الحيواني".وتسعى حكومة الأرجنتين جاهدة للسيطرة على تضخم أسعار الغذاء وتخفيف العبء عن الأسر المنخفضة الدخل التي تعاني جراء انكماش الاقتصاد تحت وطأة جائحة كوفيد-19.والبلد الواقع في أمريكا الجنوبية مصدًر دولي رئيسي للذرة وفول الصويا والقمح.