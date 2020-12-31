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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الكرمة» للنشر تطرح النسخة العربية لـ«مذكرات شرلوك هولمز»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
مذكرات شرلوك هولمز
مذكرات شرلوك هولمز
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار الكرمة للنشر٬ النسخة العربية لكتاب بعنوان "مذكرات شرلوك هولمز" من تأليف أرثر كونان دويل٬ ومن ترجمة أمين سلامة.

وبحسب الناشر: على الرغم من أن قصص «شرلوك هولمز» اقتُبِسَت وأُعيدت صياغتها مرَّات لا تحصى، فإن أحدًا لم يستطع قَطُّ التفوق على القصص الأصلية. استطاع المحقق العبقري «هولمز»، بمعطفه الكبير وغليونه الشهير، أن يأسر القُرَّاء بحزنه الجذاب وحدسه الخارق، بينما يظل شريكه، الدكتور «واتسون»، يُمثِّل المعادل المثالي له: جنتلمان كلاسيكي من العصر الفيكتوري، يتمتع بذكاء باهر.

هذا الكتاب، الذي ترجمه بلغة جميلة مترجم الأوديسة والإلياذة الأشهر، أمين سلامة، يضم ثماني قضايا شهيرة جعلت من هذا المحقق الأسطوري واحدًا من أشهر الإبداعات الأدبية وأكثرها شعبية اليوم. فمع مساعده الأمين الدكتور «واتسون»، يخرج «هولمز» من غرفته المليئة بالدخان في شارع بيكر، ليصارع قوى الخيانة والتآمر والشر، ويجعل عالمنا أكثر أمنًا.

تحتوي هذه الطبعة على الرسوم الأصلية للفنان «سيدني بيدجيت»، التي صاحبت نشر القصص للمرَّة الأولى مسلسلة في مجلة «ستراند» في عامي 1882 و1883.

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