سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 31-12-2020
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
منة سالمطباعة
يواصل الدرهم الإماراتي استقراره في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 31-12-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ويقدم لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، متوسط سعر الدرهم الإماراتي الذي بلغ اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
على المستوى المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصروبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس الأربعاء.
حقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
جدير بالذكر، أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.
ويقدم لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، متوسط سعر الدرهم الإماراتي الذي بلغ اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
على المستوى المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصروبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس الأربعاء.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 31-12-2020
حقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
جدير بالذكر، أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.