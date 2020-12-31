حفل موسيقى لأشعار «كفافيس».. الليلة

تنظم المؤسسة الثقافية اليونانية بالإسكندرية٬ في تمام السادسة مساء اليوم الخميس٬ حفلًا موسيقيًا "أونلاين" لأشعار الشاعر السكندري "فسطنطين كفافيس" مغناة باللغة الكاتالانية واللغة العربية ــ مع المطرب الإسباني الكاتالاني جوزيف تيرو والمطرب المصري خالد شمس، يغني لأول مرة 4 قصائد لكفافيس باللغة العربية ــ حولها من الفصحى إلى العامية المصرية الشاعر والمترجم الكبير عبد الرحيم يوسف.يذكر أن "كفافيس" هو شاعر اليونان الكبير وأحد أشهر شعراء العصر الحديث، وأعظم شاعر يوناني عرفته مصر٬ ولد بأحد منازل شارع شريف بالإسكندرية عام 1863.وكان والده "بتروس"المنحدر من عائلة "فوتياديس" قد هاجرمن إسطانبول إلى الإسكندرية، ويرجّح بعض الباحثين أن أسرة الشاعر كفافيس منحدرة من أصل أرميني، غير أن كفافيس نفسه لم يشر إلى هذا من قريب أو من بعيد كما أنه يفتخر دومًا بأنه يوناني من بيزنطة.