ليفربول يسقط فى فخ التعادل السلبى مع نيوكاسل

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي مع مضيفه نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ويعد هذا التعادل الثاني على التوالي لليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه مع فريق ويست بروميتش بنتيجة 1-1.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام مانشستر يونايتد الوصيف، كما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.