رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تشترط سلبية اختبار كورونا قبل السفر للبلاد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
اختبار كورونا
اختبار كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أن المسافرين جوا الذين يدخلون كندا سيحتاجون إلى تقديم دليل على اختبار سلبي لفيروس «كوفيد-19» قبل الوصول إلى البلاد، حيث يجب أن يتلقى المسافرون اختبار «تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي» في غضون 72 ساعة قبل ركوب الطائرة.

وقال وزير الشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك ليبلانك، إن هذا الأمر سيتم تطبيقه بسرعة، على الرغم من أنه لم يقدم موعدًا محددًا، محذرًا أن الإجراء لا يحل محل فترة الحجر الصحي الإلزامية التي حددتها الحكومة الفيدرالية لمدة 14 يومًا.

وقال «بلير»، خلال مؤتمر صحفي: «هذا ليس بديلًا عن الحجر الصحي، إنه مطلب إضافي»، مضيفًا أن وكالة خدمات الحدود الكندية ستزيد من وجودها في المطارات عبر كندا.

ونصحت الحكومة الفيدرالية بعدم السفر غير الضروري خارج كندا منذ بداية الوباء، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا يوم الأربعاء إلى أن حوالي 2% من حالات الفيروس تم إحضارها إلى البلاد من الخارج.

وفي سياق متصل، كشف رئيس فريق العمل المسؤول عن توزيع اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في مقاطعة أونتاريو، ريك هيلير، عن خطة مفصلة لحملة التطعيم ضد الفيروس على نطاق واسع تتكون من ثلاث مراحل تبدأ من شهر يناير 2021.

وقال الجنرال هيلير، وهو الرئيس الأسبق لهيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الكندية، إن أونتاريو تتوقع الحصول على كميات كبيرة من اللقاحات مطلع العام المقبل بالتزامن مع تركيز سلطاتها على تطعيم الأشخاص المسنين الأكثر ضعفًا والعاملين في قطاع الصحة.

وتبدأ المرحلة الأولى من يناير حتى أبريل المقبل، حيث تنوي حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو تركيز جهود التطعيم على العاملين في قطاع الصحة، وهم من الأكثر تعرضًا للجائحة بحكم ظروف عملهم، وعلى نزلاء دور المسنين ودور الرعاية الطويلة الأمد.

ومن المتوقع أن ترتفع كمية اللقاحات والتطعيم تدريجيًا على امتداد شهر يناير المقبل، أما المرحلة الثانية من حملة التطعيم فتمتد من أبريل حتى أغسطس، وهذه المرحلة واسعة النطاق، يتم خلالها إعطاء ملايين الجرعات اللقاحية شهريًا لشريحة أوسع من سكان أونتاريو.

وتنوي سلطات أونتاريو خلال هذه المرحلة الثانية إنشاء مراكز للتطعيم على نطاق واسع، كما أن بعض المستشفيات ستشارك في حملة التلقيح.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة، التي تبدأ في أغسطس المقبل، تكون اللقاحات متوفرة بكثرة وبصورة متواصلة في أماكن عدة، من ضمنها عيادات أطباء العائلة والصيدليات.

وقال هيلير إن تناول اللقاح في المرحلة الثالثة سيكون بسهولة الحصول على اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

«الصحة»: تسجيل 1411 إصابة جديدة بكورونا.. و56 حالة وفاة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

ليفربول يسقط فى فخ التعادل السلبى مع نيوكاسل

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على خيتافى 1- صفر

إصابة 10 أشخاص فى انهيار أرضى بالنرويج

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة

مناقشة رواية «مراعى القتل» بنادى التجديف المصرى.. السبت

«الكرمة» للنشر تطرح النسخة العربية لـ«مذكرات شرلوك هولمز»