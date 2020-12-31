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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدين هجوم مطار عدن وتدعو لإجراء تحقيق غير منحاز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:16 ص
هجوم مطار عدن
هجوم مطار عدن
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية الروسية التفجيرات التي هزت مطار مدينة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، داعية إلى إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز في الواقعة.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أن موسكو تدين بقوة هذا العمل الإجرامي، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وأوضح البيان، أن موسكو تنطلق من أن الهجوم على مطار عدن يبرز أهمية التسوية الشاملة للأزمة الأمنية والسياسية في اليمن في أسرع وقت.

وأعربت الخارجية عن قناعتها بأنه من المستحيل حل المشكلات التي يعاني منها اليمن، بما فيها ضمان الأمن ومحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والمجموعات الإرهابية الأخرى التي تنشط في البلاد، بدون بلورة جميع أطراف النزاع اليمني الداخلي حلول توفيقية مناسبة.

وكان قد تعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلًا على الأقل وأكثر من 50 جريحًا.

وحمل معمر الإرياني وزير الإعلام في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليًا)، جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

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