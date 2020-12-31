أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على خيتافى 1- صفر

عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه خيتافي بهدف نظيف سجله لويس سواريز في الدقيقة 20، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الـ14.وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة فاز سيلتا فيجو علي ضيفه هويسكا بهدفين مقابل هدف.سجل هدفي سيلتا كل من نوليتو في الدقيقة 33، وأسباس في الدقيقة 61، قبل أن يحرز خايمي سيواني هدف هويسكا في الدقيقة 84.وبهذا، ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 23 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في ذيل الترتيب.