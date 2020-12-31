50 وفاة و2414 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و620 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2414 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 137 ألفا و216 حالة.