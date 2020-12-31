50 وفاة و2414 إصابة جديدة بكورونا فى تونس
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و620 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2414 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 137 ألفا و216 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2414 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 137 ألفا و216 حالة.