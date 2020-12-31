رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على داعشى خطط لتنفيذ عمليات عدائية فى لبنان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
القبض على داعشى
القبض على داعشى
أ ش أ
طباعة
ألقى الأمن اللبناني القبض على عنصر إرهابي ينتمي لتنظيم داعش، قام بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية بواسطة عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة داخل الأراضي اللبنانية، ورصد أحد المراكز العسكرية وعدد من المناطق في سبيل تنفيذها.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) – في بيان له – أن قوة خاصة من شعبة المعلومات (الاستخبارات) تمكنت من ضبط الإرهابي الذي يحمل الجنسية السورية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لأنشطته.

وأضاف أن الإرهابي البالغ من العمر 20 عاما أقر خلال التحقيقات معه بانضمامه لصفوف تنظيم داعش بمنطقة ريف دير الزور بسوريا، وانه تمكن أواخر عام 2017 من التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية بعد تضييق الخناق على التنظيم ومحاصرة مناطقه.

وأشار إلى أنه عاود قبل شهرين التواصل مع اثنين من كوادر تنظيم داعش داخل سوريا، أحدهما ملقب بـ "أبو عمر" والآخر "أبو الخطاب" حيث أبلغ الأخير رغبته في تنفيذ عمل عدائي داخل لبنان لصالح التنظيم، الأمر الذي قوبل باستحسان أبو الخطاب واتفقا على تزويد الإرهابي المتهم بحزام ناسف وقنابل وأسلحة حربية، غير أن إلقاء القبض عليه حال دون حصوله عليها.

ولفت إلى أنه حاول قبل نحو أسبوع تجنيد أحد الأشخاص في سوريا من خلال تزكيته لدى أحد كوادر التنظيم، كما أنه عكف على دراسة موسوعات علمية حول كيفية صناعة المتفجرات من مواد متوفرة في الأسواق بهدف تصنيع عبوات ناسفة وحتى استطاع أن يصبح ملما بهذا المجال، إلى جانب قيامه برصد أحد المراكز العسكرية وبعض المناطق داخل بيروت وضواحيها في إطار جمع المعلومات اللازمة إيذانا بتنفيذ عمل إرهابي.

موضوعات متعلقة

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

مواعيد غلق المحلات الجديد 2020

«ربنا يبعتلك كورونا».. فيفى عبده تلحق بـ سوسن بدر فى واقعة تنمر جديدة

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

ليفربول يسقط فى فخ التعادل السلبى مع نيوكاسل

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على خيتافى 1- صفر

إصابة 10 أشخاص فى انهيار أرضى بالنرويج

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة

مناقشة رواية «مراعى القتل» بنادى التجديف المصرى.. السبت

«الكرمة» للنشر تطرح النسخة العربية لـ«مذكرات شرلوك هولمز»