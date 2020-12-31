رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون زين العابدين فؤاد يحتفل بالعام الميلادى الجديد.. الليلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
زين العابدين فؤاد
زين العابدين فؤاد
نضال ممدوح
طباعة
يحتفل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ عبر البث المباشر٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ برأس السنة الجديدة٬ وذلك من خلال حفل فني غنائي بمشاركة كوكبة من أجمل الأصوات الغنائية وهم: أمل مرقس٬ زينب أبو طالب٬ بتول العبد٬ فرح بسمة٬ ربيع زين محمود٬ مارك وليم.

وزين العابدين فؤاد استخدم الشعر فى تنمية المجتمع وحل مشاكله، فعمل مع الأطفال على مدى أكثر من أربعين عامًا فى مصر ولبنان واليمن وسوريا، وحتى فى خارج الوطن العربى عمل مع أطفال فى هولندا ومالى والسنغال وكوسوفو، كان الشعر وسيلته لإمتاع الأطفال وتعليمهم، وكانت ورش الرسم التى أقامها فى كل هذه البلدان تدور حول محاور (الأطفال يرسمون حقوقهم) أو أن الأطفال، يواجهون عدوانًا أو عنفًا بالفن، أو استخدام الفن كوسيلة للعلاج النفسى مثل تجربة العمل مع الأطفال أثناء، الاجتياح الإسرائيلى للبنان 1982، أو فى أعقاب مذبحتى قانا فى جنوب لبنان عامى 2000 و2006، دخل الى عالم المسرح كوسيلة لتنمية الوعى وبناء القدرات مثل تجربة مسرح القهوة 1968 إلى 1970، ثم مسرحية (شيكولاتة مولانا 1993) مع نساء حى المقطم من – عزبة الزبالين.

موضوعات متعلقة

محمد الباز ينضم لـ«راديو النيل».. برنامج إذاعي قريبًا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

مواعيد غلق المحلات الجديد 2020

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

ليفربول يسقط فى فخ التعادل السلبى مع نيوكاسل

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على خيتافى 1- صفر

إصابة 10 أشخاص فى انهيار أرضى بالنرويج

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة

مناقشة رواية «مراعى القتل» بنادى التجديف المصرى.. السبت

«الكرمة» للنشر تطرح النسخة العربية لـ«مذكرات شرلوك هولمز»