صالون زين العابدين فؤاد يحتفل بالعام الميلادى الجديد.. الليلة

يحتفل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ عبر البث المباشر٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ برأس السنة الجديدة٬ وذلك من خلال حفل فني غنائي بمشاركة كوكبة من أجمل الأصوات الغنائية وهم: أمل مرقس٬ زينب أبو طالب٬ بتول العبد٬ فرح بسمة٬ ربيع زين محمود٬ مارك وليم.وزين العابدين فؤاد استخدم الشعر فى تنمية المجتمع وحل مشاكله، فعمل مع الأطفال على مدى أكثر من أربعين عامًا فى مصر ولبنان واليمن وسوريا، وحتى فى خارج الوطن العربى عمل مع أطفال فى هولندا ومالى والسنغال وكوسوفو، كان الشعر وسيلته لإمتاع الأطفال وتعليمهم، وكانت ورش الرسم التى أقامها فى كل هذه البلدان تدور حول محاور (الأطفال يرسمون حقوقهم) أو أن الأطفال، يواجهون عدوانًا أو عنفًا بالفن، أو استخدام الفن كوسيلة للعلاج النفسى مثل تجربة العمل مع الأطفال أثناء، الاجتياح الإسرائيلى للبنان 1982، أو فى أعقاب مذبحتى قانا فى جنوب لبنان عامى 2000 و2006، دخل الى عالم المسرح كوسيلة لتنمية الوعى وبناء القدرات مثل تجربة مسرح القهوة 1968 إلى 1970، ثم مسرحية (شيكولاتة مولانا 1993) مع نساء حى المقطم من – عزبة الزبالين.