إصابة 10 أشخاص فى انهيار أرضى بالنرويج

أعلنت الشرطة النرويجية إصابة 10 أشخاص، في حين لا يزال هناك 12 آخرون في عداد المفقودين، بعد أن دمر انهيار أرضي أكثر من 12 مبنى في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء.وقالت الشرطة، مساء الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 700 شخص من المنطقة حتى الآن.وضرب الانهيار الأرضي صباح اليوم منطقة سكنية في بلدية جيردروم، التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة أوسلو.