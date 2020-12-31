مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اليوم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عصر اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.ويعلن الدكتور طارق شوقي، طرق تقييم الطلاب وضوابط الامتحانات وتفاصيل التعامل مع حضور الطلاب أثناء أداء الامتحانات فى المدارس.وسيلعن الوزير ما قدمته الوزارة للطلاب من منصات تعليمية وقنوات، وكيفية الاستفادة منها خلال الفصل الدراسي الأول.جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق أول يناير المقبل.