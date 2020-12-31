2143 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل 2143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 437332 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 4002348 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أن الفترة نفسها شهدت تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7355 حالة، فيما تم تسجيل 3822 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 405251.